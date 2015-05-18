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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 18 мая 2015
Вест Бромвич
18.05.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Челси
9'
С. Бераино
47'
С. Бераино (П)
60'
К. Брант
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Моррисон
89'
82'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Бераино
79'
78'
Замена
И. Браун
️️️️
Л. Реми
71'
Замена
Н. Аке
️️️️
Р. Лофтус-Чик
63'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
К. Гарднер
62'
ГОЛ! 3:0!
К. Брант
Пас отдал
К. Гарднер
60'
Замена
К. Гарднер
️️️️
К. МакМанаман
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Бераино
47'
Желтая карточка
Й. Ольссон
36'
Желтая карточка
Д. Флетчер
29'
29'
Красная карточка
С. Фабрегас
28'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
Пас отдал
Д. Лескотт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
24
Даррен Флетчер
(К)
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Челси
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Майхилл
15
Лескотт
36
Маколи
13
Ольссон
15
Доусон
24
Флетчер
11
Брант
7
Моррисон
22
Якоб
20
МакМанаман
38
Бераино
4-1-2-1-2
1
Куртуа
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
16
Луис
18
Матич
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
10
Азар
19
Коста
14
Реми
7
Моррисон
22
Бэйрд
22
Бэйрд
7
Моррисон
20
МакМанаман
8
Гарднер
8
Гарднер
20
МакМанаман
38
Бераино
12
Идейе
12
Идейе
38
Бераино
19
Коста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
19
Коста
20
Лофтус-Чик
15
Аке
15
Аке
20
Лофтус-Чик
14
Реми
37
Браун
37
Браун
14
Реми
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
13
Джек Роуз
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
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