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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Чертаново - Факел
Чертаново - Факел: обзор матча 18 мая 2015
Чертаново
18.05.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
2 : 4
Завершен
Факел
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Статистика матча Чертаново - Факел
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Матчи команд
Чертаново
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5 : 1
05.11.2026
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