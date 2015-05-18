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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Чезена
Наполи - Чезена: обзор матча 18 мая 2015
Наполи
18.05.2015, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 2
Завершен
Чезена
19'
Д. Мертенс
20'
М. Габбиадини
57'
Д. Мертенс
15'
Г. Дефрель
45+2'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Чезена
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Мертенс
89'
83'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Д. Де Фьюдис
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
83'
Желтая карточка
К. Кулибали
76'
73'
Замена
А. Родригес
️️️️
Д. Капелли
71'
Желтая карточка
Д. Капелли
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Габбиадини
66'
57'
Замена
С. Луккини
️️️️
А. Табанелли
ГОЛ! 3:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Гамшик
57'
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Вольта
Желтая карточка
Ф. Гулам
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Д. Мертенс
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
А. Табанелли
6'
Желтая карточка
М. Вольта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
4-1-2-3
21
Андухар
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
27
Место
5
Лопес
21
Жоржиньо
17
Гамшик
11
Габбиадини
7
Кальехон
10
Мертенс
4-2-2-2
30
Альярди
14
Вольта
25
Капелли
32
Крайнц
33
Рензетти
11
Карбонеро
8
Де Фьюдис
23
Табанелли
34
Касчионе
92
Дефрель
20
Бриенца
10
Мертенс
5
Гаргано
5
Гаргано
10
Мертенс
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
11
Габбиадини
9
Игуаин
9
Игуаин
11
Габбиадини
23
Табанелли
17
Луккини
17
Луккини
23
Табанелли
8
Де Фьюдис
44
Каццола
44
Каццола
8
Де Фьюдис
25
Капелли
20
Родригес
20
Родригес
25
Капелли
Остались в запасе
Наполи
Чезена
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Наполи - Чезена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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