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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 18 мая 2015
Фиорентина
18.05.2015, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Парма
13'
Гонсало
30'
А. Джилардино
56'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
Замена
Р. Багадур
️️️️
Гонсало
87'
82'
Замена
Ж. Бро
️️️️
А. Ночерино
Желтая карточка
А. Диаманти
81'
Замена
М. Бадель
️️️️
Д. Писарро
80'
Замена
А. Диаманти
️️️️
М. Салах
79'
77'
Желтая карточка
П. Мендеш
77'
Замена
М. Кода
️️️️
Р. Палладино
68'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
А. Геззаль
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
М. Паскуаль
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Фернандес
30'
ГОЛ! 1:0!
Гонсало
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Парма
1
Риккардо Бертоцци
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
37
Жереми Бро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
21
Паскуаль
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
7
Писарро
14
Фернандес
20
Аквилани
10
Салах
19
Джилардино
72
Иличич
4-2-4
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
3
Мендеш
3
Феддаль
4
Маури
23
Ночерино
18
Варела
5
Геззаль
17
Палладино
14
Хоркера
2
Гонсало
16
Багадур
16
Багадур
2
Гонсало
7
Писарро
47
Бадель
47
Бадель
7
Писарро
10
Салах
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Салах
23
Ночерино
37
Бро
37
Бро
23
Ночерино
5
Геззаль
17
Гараслин
17
Гараслин
5
Геззаль
17
Палладино
9
Кода
9
Кода
17
Палладино
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
21
Антонио Розати
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
1
Риккардо Бертоцци
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
1
Риккардо Бертоцци
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Фиорентина - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Артемио Франки
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