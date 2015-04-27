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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 27 апреля 2015
Валенсия
27.04.2015, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 33 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
26'
Х. Фуэго
40'
Д. Парехо (П)
85'
С. Фегули
88'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
ГОЛ! 4:0!
А. Негредо
Пас отдал
Р. Де Пауль
88'
Желтая карточка
С. Фегули
85'
ГОЛ! 3:0!
С. Фегули
Пас отдал
А. Негредо
85'
74'
Желтая карточка
Ф. Рико
71'
Желтая карточка
А. Ньом
71'
Замена
Рики
️️️️
Пити
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
68'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Родриго
66'
64'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Гомеш
62'
Желтая карточка
Д. Парехо
56'
54'
Замена
Л. Мартинш
️️️️
Э. Инсуа
45'
+1
Желтая карточка
Э. Инсуа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Парехо
40'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Фуэго
Пас отдал
Д. Парехо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Гранада
2
Роберто
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Рики
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
13
Мустафи
19
Барраган
8
Фегули
10
Парехо
18
Фуэго
20
Гомеш
19
Родриго
9
Алькасер
4-3-3
2
Роберто
12
Ньом
5
Майнц
16
Кала
12
Инсуа
4
Рико
10
Пити
16
Итурра
90
Саксесс
9
Кордоба
21
Кандеяш
19
Родриго
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Родриго
20
Гомеш
33
Перес
33
Перес
20
Гомеш
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
12
Инсуа
36
Мартинш
36
Мартинш
12
Инсуа
9
Кордоба
16
Рочина
16
Рочина
9
Кордоба
10
Пити
11
Рики
11
Рики
10
Пити
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
13
Ойер
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
0
Адольфо Мартинес Ольмедо
ЦП
13
Ойер
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Валенсия - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
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