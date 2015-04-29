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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 29 апреля 2015
Кубань (ЛФЛ)
29.04.2015, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
ЦСКА
71'
У. Алмейда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Желтая карточка
Г. Букур
90'
+3
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Попов
87'
86'
Замена
К. Панченко
️️️️
Г. Миланов
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Алмейда
84'
Желтая карточка
С. Ткачев
76'
Замена
В. Кулик
️️️️
М. Рабиу
74'
73'
Желтая карточка
Г. Щенников
ГОЛ! 1:0!
У. Алмейда
Пас отдал
В. Игнатьев
71'
Желтая карточка
В. Игнатьев
64'
63'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
К. Страндберг
57'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Головин
Желтая карточка
М. Рабиу
54'
54'
Желтая карточка
Г. Миланов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
17
Георгий Миланов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
11
Манолев
77
Каборе
19
Рабиу
23
Соснин
11
Ткачев
71
Попов
9
Алмейда
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
17
Миланов
10
Головин
7
Муса
10
Страндберг
71
Попов
11
Букур
11
Букур
71
Попов
19
Рабиу
55
Кулик
55
Кулик
19
Рабиу
9
Алмейда
6
Бальде
6
Бальде
9
Алмейда
10
Страндберг
22
Ефремов
22
Ефремов
10
Страндберг
10
Головин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Головин
17
Миланов
8
Панченко
8
Панченко
17
Миланов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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