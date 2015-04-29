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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 29 апреля 2015
Лацио
29.04.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 0
Завершен
Парма
10'
М. Пароло
13'
М. Клозе
16'
А. Кандрева
81'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
ГОЛ! 4:0!
Б. Кейта
Пас отдал
А. Кандрева
81'
Замена
С. Маури
️️️️
М. Клозе
79'
75'
Замена
М. Марига
️️️️
Ф. Лоди
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Ш. Раду
73'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
64'
Желтая карточка
М. Клозе
63'
61'
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
М. Кассани
29'
Желтая карточка
С. Варела
27'
Желтая карточка
А. Миранте
20'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
ГОЛ! 3:0!
А. Кандрева
Пас отдал
С. Лулич
16'
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
С. Лулич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
8
Баста
33
Маурисио
13
Сиани
26
Раду
19
Лулич
16
Пароло
32
Катальди
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
3-2-2-3
83
Миранте
6
Лукарелли
3
Мендеш
3
Лила
6
Кассани
18
Гобби
10
Лоди
23
Ночерино
19
Бельфодиль
18
Варела
17
Палладино
26
Раду
28
Брафхайд
28
Брафхайд
26
Раду
11
Клозе
6
Маури
6
Маури
11
Клозе
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
6
Кассани
27
Сантакроче
27
Сантакроче
6
Кассани
10
Лоди
31
Марига
31
Марига
10
Лоди
Остались в запасе
Лацио
Парма
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
4
Хосе Маури
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
4
Хосе Маури
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Лацио - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
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