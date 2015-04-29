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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 29 апреля 2015
Сампдория
29.04.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Верона
65'
Л. Де Сильвестри
68'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Верона
89'
Желтая карточка
Г. Родригес
82'
Желтая карточка
Д. Бривио
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
80'
Желтая карточка
Э. Муньос
80'
76'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Н. Лопес
Замена
Р. Сориано
️️️️
Л. Муриэль
73'
72'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
М. Валоти
68'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тони
Пас отдал
Н. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Л. Муриэль
65'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
С. Окака-Чука
58'
Вторая желтая
А. Аква
57'
55'
Замена
И. Мартич
️️️️
Ф. Соренсен
Замена
С. Это'О
️️️️
Х. Корреа
49'
Желтая карточка
А. Аква
36'
24'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
16'
Желтая карточка
М. Валоти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Верона
61
Лоренцо Феррари
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
97
Лука Кеккин
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
96
Пьерлуиджи Каппеллуццо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
13
Реджини
6
Муньос
26
Романьоли
29
Де Сильвестри
32
Дункан
14
Мба Обьянг
18
Аква
32
Корреа
10
Муриэль
77
Окака-Чука
3-2-3-2
95
Голлини
4
Маркес
4
Родригес
4
Соренсен
5
Пизано
28
Бривио
77
Тахцидис
19
Греко
10
Валоти
18
Тони
11
Лопес
10
Муриэль
21
Сориано
21
Сориано
10
Муриэль
77
Окака-Чука
18
Бергессио
18
Бергессио
77
Окака-Чука
32
Корреа
9
Это'О
9
Это'О
32
Корреа
10
Валоти
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
10
Валоти
4
Соренсен
27
Мартич
27
Мартич
4
Соренсен
11
Лопес
16
Савиола
16
Савиола
11
Лопес
Остались в запасе
Сампдория
Верона
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
7
Джакопо Сала
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
97
Лука Кеккин
ЦП
61
Лоренцо Феррари
ВР
96
Пьерлуиджи Каппеллуццо
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
97
Лука Кеккин
ЦП
61
Лоренцо Феррари
ВР
96
Пьерлуиджи Каппеллуццо
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Сампдория - Верона
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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