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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Торино
Палермо - Торино: обзор матча 29 апреля 2015
Палермо
29.04.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Торино
10'
Р. Витьелло
26'
Л. Ригони
13'
Б. Перес
60'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Торино
90'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
Ф. Больцони
️️️️
М. Яяло
84'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
82'
80'
Замена
М. Дармиан
️️️️
К. Молинаро
76'
Желтая карточка
Г. Силва
74'
Желтая карточка
Д. Вивес
Замена
А. Белотти
️️️️
И. Чочев
69'
60'
ГОЛ! 2:2!
М. Лопес
Пас отдал
О. Эль-Каддури
59'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
Желтая карточка
А. Рисполи
55'
54'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Бенасси
Желтая карточка
И. Чочев
49'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ригони
Пас отдал
А. Лазаар
26'
13'
ГОЛ! 1:1!
Б. Перес
Пас отдал
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:0!
Р. Витьелло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Амаури
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
21
Гонсалес
2
Витьелло
33
Лазаар
18
Яяло
30
Ригони
18
Чочев
3
Рисполи
20
Васкес
21
Дибала
4-4-2
93
Паделли
27
Силва
15
Глик
83
Бово
3
Молинаро
33
Перес
5
Вивес
9
Фарнеруд
24
Бенасси
27
Квальярелла
77
Мартинес
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
18
Яяло
19
Больцони
19
Больцони
18
Яяло
18
Чочев
11
Белотти
11
Белотти
18
Чочев
3
Молинаро
36
Дармиан
36
Дармиан
3
Молинаро
24
Бенасси
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
Остались в запасе
Палермо
Торино
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Палермо - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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