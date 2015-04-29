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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Локомотив
Оренбург - Локомотив: обзор матча 29 апреля 2015
Оренбург
29.04.2015, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Локомотив
50'
Ф. Васиев
87'
П. Шкулетич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Оренбург - Локомотив
ГОЛ!
Н. Пейчинович
3:4
ГОЛ!
А. Малых
3:3
ГОЛ!
Майкон
2:3
Пенальти не реализован!
К. Ахмедов
ГОЛ!
А. Самедов
2:2
ГОЛ!
А. Друзин
2:1
Пенальти не реализован!
П. Шкулетич
ГОЛ!
А. Кобялко
1:1
ГОЛ!
М. Фернандеш
0:1
Пенальти не реализован!
М. Шогенов
Замена
К. Ахмедов
️️️️
И. Коронов
102'
90'
+3
Желтая карточка
Н. Пейчинович
87'
ГОЛ! 1:1!
П. Шкулетич
81'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Т. Михалик
Вторая желтая
Х. Аппаев
79'
76'
Желтая карточка
Р. Янбаев
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Бреев
66'
Травма
С. Бреев
65'
64'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
А. Миранчук
60'
Замена
У. Ниасс
️️️️
А. Касаев
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васиев
50'
Желтая карточка
В. Парняков
45'
+1
34'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
М. Шогенов
29'
Замена
М. Шогенов
️️️️
Р. Воробьев
27'
Травма
Р. Воробьев
25'
Желтая карточка
Х. Аппаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
12
Андрей Малых
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
8
Вадим Афонин
(К)
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
10
Владимир Парняков
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Майкон
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-4-1
98
Абакумов
12
Малых
26
Васиев
80
Климов
14
Коронов
8
Афонин
84
Воробьев
23
Бреев
30
Друзин
10
Парняков
14
Аппаев
4-2-2-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
43
Логашов
39
Пейчинович
29
Денисов
17
Михалик
23
Тарасов
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
11
Майкон
84
Воробьев
8
Шогенов
8
Шогенов
84
Воробьев
14
Коронов
3
Ахмедов
3
Ахмедов
14
Коронов
23
Бреев
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Бреев
59
Миранчук
99
Фернандеш
99
Фернандеш
59
Миранчук
11
Касаев
14
Ниасс
14
Ниасс
11
Касаев
17
Михалик
32
Шкулетич
32
Шкулетич
17
Михалик
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
73
Дмитрий Чванов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая)
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