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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Аталанта
Чезена - Аталанта: обзор матча 29 апреля 2015
Чезена
29.04.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
56'
Ф. Бриенца (П)
70'
К. Карбонеро
50'
М. Пинилья
82'
М. Пинилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Аталанта
90'
+5
Желтая карточка
М. Пинилья
88'
Желтая карточка
К. Кармона
86'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Пинилья
Замена
М. Вольта
️️️️
К. Карбонеро
80'
79'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Л. Чигарини
75'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:1!
К. Карбонеро
Пас отдал
Л. Джорджи
70'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Э. Касчионе
68'
66'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
Г. Перицо
64'
Замена
А. Родригес
️️️️
Д. Суччи
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Бриенца
56'
55'
Желтая карточка
Й. Беналуан
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Пинилья
Желтая карточка
К. Карбонеро
45'
Желтая карточка
Г. Мудингай
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
4-1-2-3
30
Альярди
33
Рензетти
32
Крайнц
25
Капелли
24
Перицо
11
Карбонеро
34
Касчионе
16
Мудингай
92
Дефрель
20
Бриенца
19
Суччи
3-2-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
29
Беналуан
5
Масиелло
77
Дзаппакоста
6
Беллини
10
Моралес
8
Чигарини
14
Кармона
10
Гомес
51
Пинилья
11
Карбонеро
14
Вольта
14
Вольта
11
Карбонеро
34
Касчионе
10
Джорджи
10
Джорджи
34
Касчионе
19
Суччи
20
Родригес
20
Родригес
19
Суччи
77
Дзаппакоста
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
77
Дзаппакоста
8
Чигарини
8
Мильяччо
8
Мильяччо
8
Чигарини
10
Гомес
9
Бьянки
9
Бьянки
10
Гомес
Остались в запасе
Чезена
Аталанта
23
Андреа Табанелли
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
23
Андреа Табанелли
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Чезена - Аталанта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Дино Мануцци
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