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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 29 апреля 2015
Вильярреал
29.04.2015, среда, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
73'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
88'
Желтая карточка
Хуанфран
87'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Х. Карлос
️️️️
С. Асенхо
82'
Травма
С. Асенхо
81'
73'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
68'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Габи
62'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Манджукич
61'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Туран
53'
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Рукавина
46'
41'
Желтая карточка
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
(К)
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
2
Антонио Рукавина
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ОП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-3-2
1
Асенхо
5
Йокич
4
Руис
3
Байи
24
Коста
2
Гаспар
17
Пина
14
Тригерос
2
Рукавина
10
Кэмпбелл
7
Морено
4-1-3-2
1
Облак
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
18
Гамес
5
Тиагу
66
Туран
6
Коке
14
Габи
7
Гризманн
9
Манджукич
2
Рукавина
16
Гомес
16
Гомес
2
Рукавина
1
Асенхо
12
Хуан Карлос
12
Хуан Карлос
1
Асенхо
66
Туран
8
Ньигес
8
Ньигес
66
Туран
14
Габи
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Габи
9
Манджукич
9
Торрес
9
Торрес
9
Манджукич
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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