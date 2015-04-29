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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Отвидаберг - АИК
Отвидаберг - АИК: обзор матча 29 апреля 2015
Отвидаберг
29.04.2015, среда, 20:05
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
1 : 1
Завершен
АИК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Отвидаберг - АИК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гефле
2 : 1
31.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Отвидаберг
2 : 3
26.10.2015
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Фалькенберг
6 : 0
18.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Отвидаберг
0 : 3
02.10.2015
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Эльфсборг
3 : 1
28.09.2015
Отвидаберг
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
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«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
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