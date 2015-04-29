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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Альмерия
Реал - Альмерия: обзор матча 29 апреля 2015
Реал
29.04.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Альмерия
43'
Х. Родригес
49'
М. дос Сантос (АГ)
83'
А. Арбелоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Альмерия
Замена
Начо
️️️️
Р. Варан
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Арбелоа
Пас отдал
Чичарито
83'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
75'
67'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Верса
Замена
Л. Силва
️️️️
А. Ильярраменди
64'
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
63'
61'
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
Т. Парти
58'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Э. Мендес
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. дос Сантос
49'
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
23
Рубен
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛП
18
Томас Парти
ОП
12
Верса
ОП
15
Корона
(К)
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
19
Хавьер Эспиноса
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
4-1-1-2-2
1
Навас
17
Коэнтрау
19
Варан
3
Пепе
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
8
Кроос
10
Хесе
23
Родригес
14
Чичарито
7
Роналду
4-2-3-1
23
Рубен
23
Наварро
15
дос Сантос
5
Трухильо
2
Мане
18
Парти
12
Верса
7
Мендес
15
Корона
16
Дюбарбье
10
Хемед
19
Варан
6
Начо
6
Начо
19
Варан
14
Ильярраменди
16
Силва
16
Силва
14
Ильярраменди
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
7
Мендес
19
Зонго
19
Зонго
7
Мендес
18
Парти
19
Эспиноса
19
Эспиноса
18
Парти
12
Верса
12
Азиз
12
Азиз
12
Верса
Остались в запасе
Реал
Альмерия
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
10
Иван Санчес
ЦП
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
10
Иван Санчес
ЦП
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Серхи Бархуан
Статистика матча Реал - Альмерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бернабеу
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