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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Малага
Сельта - Малага: обзор матча 29 апреля 2015
Сельта
29.04.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Малага
89'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Малага
90'
+2
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
А. Фернандес
90'
+2
Желтая карточка
Нолито
90'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
89'
88'
Замена
Ресио
️️️️
С. Дардер
85'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Шарлес
80'
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Крон-Дели
72'
65'
Замена
Хуанми
️️️️
Дуда
Замена
С. Мина
️️️️
П. Эрнандес
64'
61'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Р. Орта
40'
Желтая карточка
С. Дардер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
17
Фернандес
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
14
Орельяна
19
Шарлес
3
Нолито
4-3-2-1
13
Камени
2
Ангелери
16
Росалес
23
Торрес
3
Велигтон
14
Саму
10
Дардер
12
Тиссоне
21
Орта
17
Дуда
39
Амрабат
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Лопес
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
77
Мина
77
Мина
19
Эрнандес
19
Шарлес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Шарлес
10
Дардер
36
Ресио
36
Ресио
10
Дардер
21
Орта
70
Кастильехо
70
Кастильехо
21
Орта
17
Дуда
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Дуда
Остались в запасе
Сельта
Малага
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Сельта - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
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