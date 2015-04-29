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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 29 апреля 2015
Кьево
29.04.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
11'
Р. Меджиорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
88'
Вторая желтая
А. Коссу
Желтая карточка
Р. Ботта
88'
84'
Красная карточка
Н. Мурру
81'
Желтая карточка
А. Коссу
75'
Желтая карточка
П. М'Поку
72'
Замена
А. Коссу
️️️️
Д. Чоп
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
А. Гамберини
69'
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
66'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
62'
61'
Желтая карточка
Д. Конти
60'
Желтая карточка
А. Экдаль
57'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Д. Дессена
56'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Желтая карточка
Э. Скелотто
49'
46'
Замена
Д. Конти
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
Пас отдал
А. Палоски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-1-4-2
1
Биццарри
5
Гамберини
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
23
Бирса
22
Иско
56
Хетемай
18
Скелотто
9
Палоски
69
Меджиорини
4-2-4
23
Бркич
24
Писано
23
Диаките
23
Чеппителли
29
Мурру
8
Экдаль
27
Дессена
9
Жоао Педро
40
М'Поку
9
Чоп
25
Сау
5
Гамберини
3
Дайнелли
3
Дайнелли
5
Гамберини
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
9
Жоао Педро
5
Конти
5
Конти
9
Жоао Педро
9
Чоп
7
Коссу
7
Коссу
9
Чоп
27
Дессена
17
Фариас
17
Фариас
27
Дессена
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Кьево - Кальяри
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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