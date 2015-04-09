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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 09 апреля 2015
Вильярреал
09.04.2015, четверг, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 3
Завершен
Эспаньол
24'
Ф. Кайседо
68'
Ф. Кайседо
79'
В. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
89'
Замена
Абрахам
️️️️
В. Санчес
79'
ГОЛ! 0:3!
В. Санчес
77'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
68'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Гарсия
Замена
А. Педраса
️️️️
Д. Дос Сантос
65'
64'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Х. Лопес
Замена
Ж. Морено
️️️️
Л. Вьетто
59'
Замена
C. Маркос
️️️️
Т. Пина
59'
34'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Т. Пина
34'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Эспаньол
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Абрахам
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-3
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
17
Пина
14
Тригерос
6
Джонатан
10
Кэмпбелл
10
Вьетто
10
Дос Сантос
3-2-2-1-2
1
Касилья
15
Морено
27
Гонсалес
23
Арбилья
27
Альварес
5
Дуарте
4
Санчес
21
Лопес
17
Луке
10
Кайседо
9
Гарсия
10
Дос Сантос
23
Педраса
23
Педраса
10
Дос Сантос
17
Пина
26
Маркос
26
Маркос
17
Пина
10
Вьетто
7
Морено
7
Морено
10
Вьетто
21
Лопес
87
Каньяс
87
Каньяс
21
Лопес
4
Санчес
10
Абрахам
10
Абрахам
4
Санчес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
12
Хуан Карлос
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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