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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 09 апреля 2015
Атлетик
09.04.2015, четверг, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
90'
А. Адурис
61'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
90'
85'
Желтая карточка
А. Барраган
85'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Родриго
83'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Г. Ирайсос
83'
82'
Красная карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
К. Гурпеги
80'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
80'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Гомес
71'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
М. Рико
71'
71'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Родриго
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
У. Лопес
55'
36'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
А. Адурис
32'
27'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
М. Баленсиага
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-3
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Гурпеги
17
Рико
8
Лопес
9
Уильямс
20
Адурис
11
Гомес
4-1-2-1-2
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
6
Орбан
8
Фегули
20
Гомеш
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
11
Гомес
14
Сусаета
14
Сусаета
11
Гомес
8
Лопес
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Лопес
17
Рико
25
Вигуэра
25
Вигуэра
17
Рико
19
Родриго
20
Канселу
20
Канселу
19
Родриго
10
Пьятти
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Пьятти
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Атлетик - Валенсия
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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