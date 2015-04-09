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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Хетафе
Эльче - Хетафе: обзор матча 09 апреля 2015
Эльче
09.04.2015, четверг, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
84'
Ф. Инестроза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Хетафе
Замена
Коро
️️️️
Ф. Файр
86'
Замена
А. Ньигес
️️️️
М. Пашалич
85'
84'
Желтая карточка
А. Васкес
84'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Инестроза
Пас отдал
П. Леон
81'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
П. Сарабия
70'
Замена
Р. Лаго
️️️️
С. Эскудеро
70'
Замена
П. Леон
️️️️
А. Васкес
Замена
В. Родригес
️️️️
К. Эррера
70'
65'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Желтая карточка
А. Гонсалес
55'
Желтая карточка
Жонатас
42'
37'
Желтая карточка
К. Вигарай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
30
Хосе Руис Дель Амо
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-2-2-2
22
Тытонь
5
Сисма
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
76
Файр
8
Гонсалес
10
Родригеш
8
Пашалич
17
Эррера
9
Жонатас
4-3-2-1
13
Гуаита
30
Руис Дель Амо
2
Вигарай
2
Веласкес
18
Эскудеро
22
Родригес
25
Ласен
8
Инестроза
7
Сарабия
17
Кастро
9
Васкес
17
Эррера
8
Родригес
8
Родригес
17
Эррера
8
Пашалич
7
Ньигес
7
Ньигес
8
Пашалич
76
Файр
10
Коро
10
Коро
76
Файр
18
Эскудеро
3
Лаго
3
Лаго
18
Эскудеро
9
Васкес
14
Леон
14
Леон
9
Васкес
7
Сарабия
90
Диавара
90
Диавара
7
Сарабия
Остались в запасе
Эльче
Хетафе
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Пабло Франко
Статистика матча Эльче - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Мартинес Валеро
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