Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Спартак
Арсенал - Спартак: обзор матча 09 апреля 2015
Арсенал
09.04.2015, четверг, 17:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
90+1'
Д. Смирнов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спартак
ГОЛ! 1:0!
Д. Смирнов
90'
+1
85'
Желтая карточка
К. Промес
82'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Джано
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Лях
76'
Желтая карточка
А. Лях
69'
Замена
А. Лях
️️️️
А. Зотов
67'
62'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Д. Давыдов
46'
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
С. Таски
Замена
В. Рыжков
️️️️
С. Кузнецов
46'
40'
Желтая карточка
Е. Макеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Зотов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ОП
18
Младен Кашчелан
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ПП
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
7
Джано
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Крючков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
3-3-3-1
82
Муха
19
Осипов
18
Сухарев
23
Калешин
8
Тесак
10
Кузнецов
14
Хагуш
21
Зотов
18
Кашчелан
24
Смирнов
11
Костя
3-2-3-1-1
32
Ребров
34
Макеев
35
Таски
92
Брызгалов
18
Паршивлюк
23
Комбаров
7
Джано
88
Глушаков
20
Эберт
10
Промес
88
Давыдов
21
Зотов
90
Лях
90
Лях
21
Зотов
10
Кузнецов
28
Рыжков
28
Рыжков
10
Кузнецов
Лях
0
Малоян
0
Малоян
Лях
35
Таски
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
35
Таски
7
Джано
4
Чельстрем
4
Чельстрем
7
Джано
88
Давыдов
14
Мовсисян
14
Мовсисян
88
Давыдов
Остались в запасе
Арсенал
Спартак
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Арсенал - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Спартак
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
22:34
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
16:38
3
«Еле доползали до раздевалки»: Павлюченко рассказал о самом жестком упражнении от Романцева
14:28
8
Маслов признался, что играл за «Спартак» с болью: «Сейчас поступил бы так же»
14:21
2
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
22:34
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
16:38
3
«Еле доползали до раздевалки»: Павлюченко рассказал о самом жестком упражнении от Романцева
14:28
8
Маслов признался, что играл за «Спартак» с болью: «Сейчас поступил бы так же»
14:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+