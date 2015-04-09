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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Уфа (мол)
Ростов (мол) - Уфа (мол): обзор матча 09 апреля 2015
Ростов (мол)
09.04.2015, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
4 : 0
Завершен
Уфа (мол)
49'
Ф. Кондрюков
70'
А. Трошечкин
74'
А. Степанов
90+3'
А. Сиденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Уфа (мол)
ГОЛ! 4:0!
А. Сиденко
90'
+3
Замена
Н. Ковалев
️️️️
Д. Остапенко
89'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
Ф. Кондрюков
88'
86'
Замена
А. Пономарев
️️️️
Д. Павлов
86'
Замена
А. Сальманов
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Гречкин
84'
Желтая карточка
А. Демченко
83'
Желтая карточка
А. Гречкин
82'
81'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
В. Морозов
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Степанов
75'
ГОЛ! 3:0!
А. Степанов
74'
73'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
И. Безденежных
73'
Замена
Р. Хазиев
️️️️
Ф. Браун Форбс
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Трошечкин
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Трошечкин
70'
66'
Замена
С. Тамразов
️️️️
С. Кречетов
53'
Замена
И. Якупов
️️️️
И. Блинников
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кондрюков
49'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Б. Су Ю
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
3-3-2-1
1
Гошев
2
Мартынов
60
Кондрюков
53
Христис
17
Демченко
5
Трошечкин
44
Смирнов
8
Остапенко
86
Ю
30
Степанов
3-2-3-1-1
52
Агаев
85
Салихов
48
Морозов
79
Купряков
26
Браун Форбс
5
Павлов
95
Кречетов
11
Карлос
87
Безденежных
18
Килин
66
Блинников
8
Остапенко
69
Ковалев
69
Ковалев
8
Остапенко
60
Кондрюков
15
Шаповалов
15
Шаповалов
60
Кондрюков
79
Гречкин
47
Сиденко
47
Сиденко
79
Гречкин
5
Трошечкин
80
Машкин
80
Машкин
5
Трошечкин
86
Ю
27
Ахмаев
27
Ахмаев
86
Ю
30
Степанов
50
Козлов
50
Козлов
30
Степанов
95
Кречетов
50
Тамразов
50
Тамразов
95
Кречетов
26
Браун Форбс
57
Хазиев
57
Хазиев
26
Браун Форбс
87
Безденежных
63
Зарипов
63
Зарипов
87
Безденежных
11
Карлос
75
Сальманов
75
Сальманов
11
Карлос
66
Блинников
98
Якупов
98
Якупов
66
Блинников
48
Морозов
96
Бенифанд
96
Бенифанд
48
Морозов
5
Павлов
78
Пономарев
78
Пономарев
5
Павлов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Уфа (мол)
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
99
Денис Гайсин
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
99
Денис Гайсин
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Ростов (мол) - Уфа (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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