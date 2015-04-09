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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Уфа
Ростов - Уфа: обзор матча 09 апреля 2015
Ростов
09.04.2015, четверг, 20:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
78'
С. Азмун
88'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Уфа
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
К. Гуелор Канга
88'
87'
Замена
Д. Голубов
️️️️
Марсиньо
82'
Замена
А. Зинченко
️️️️
М. Семакин
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
К. Гуелор Канга
78'
Замена
А. Гацкан
️️️️
А. Ребко
76'
75'
Желтая карточка
И. Пауревич
Желтая карточка
А. Бухаров
74'
70'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Э. Фримпонг
62'
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Думбия
61'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Дзюба
60'
55'
Желтая карточка
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
14
Максим Семакин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
70
Николай Сафрониди
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Плетикоса
15
Баштуш
0
Дьяков
99
Новосельцев
26
Бордачев
6
Торбинский
5
Лоло
17
Ребко
8
Канга
7
Думбия
22
Дзюба
4-2-3-1
1
Юрченко
14
Семакин
3
Аликин
34
Тумасян
33
Сухов
29
Пауревич
13
Засеев
70
Сафрониди
5
Фримпонг
10
Марсиньо
99
Ханджич
17
Ребко
8
Гацкан
8
Гацкан
17
Ребко
22
Дзюба
11
Бухаров
11
Бухаров
22
Дзюба
7
Думбия
20
Азмун
20
Азмун
7
Думбия
14
Семакин
47
Зинченко
47
Зинченко
14
Семакин
10
Марсиньо
85
Голубов
85
Голубов
10
Марсиньо
5
Фримпонг
99
Шевченко
99
Шевченко
5
Фримпонг
Остались в запасе
Ростов
Уфа
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Ростов - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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