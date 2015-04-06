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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Брайтон
Ротерхэм - Брайтон: обзор матча 06 апреля 2015
Ротерхэм
06.04.2015, понедельник, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, 41 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
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Статистика матча Ротерхэм - Брайтон
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Матчи команд
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24.10.2026
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10.10.2026
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Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
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25.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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