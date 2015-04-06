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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Амкар (мол)
Мордовия (мол) - Амкар (мол): обзор матча 06 апреля 2015
Мордовия (мол)
06.04.2015, понедельник, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
34'
А. Аскеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
А. Игошев
88'
Замена
М. Чураков
️️️️
Т. Аббакумов
86'
86'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
И. Иванченко
81'
Замена
А. Патрикеев
️️️️
Д. Дзахов
Замена
Д. Абрамов
️️️️
А. Маланьин
81'
79'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
Замена
А. Ларин
️️️️
В. Адаев
75'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
73'
67'
Замена
И. Мурашов
️️️️
А. Мосунов
46'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Анфёров
46'
Замена
И. Парамонов
️️️️
Е. Парамонов
46'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
И. Киреев
Замена
Н. Хайкин
️️️️
И. Чебану
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Аскеров
34'
16'
Желтая карточка
В. Алейников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
46
Заур Алборов
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
83
Максим Чураков
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
17
Игорь Мурашов
ЦП
46
Александр Патрикеев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
2-5-1-2
25
Чебану
42
Усов
45
Теняев
71
Аскеров
49
Аббакумов
33
Гуйганов
58
Шинкаренко
34
Крутов
9
Адаев
43
Змеёв
48
Маланьин
3-1-4-1-1
16
Отмахов
29
Гусейнов
24
Мосунов
30
Таказов
38
Алейников
11
Парамонов
17
Иванченко
71
Дзахов
88
Киреев
7
Вазитдинов
60
Анфёров
9
Адаев
65
Ларин
65
Ларин
9
Адаев
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
48
Маланьин
7
Абрамов
7
Абрамов
48
Маланьин
49
Аббакумов
83
Чураков
83
Чураков
49
Аббакумов
25
Чебану
12
Хайкин
12
Хайкин
25
Чебану
24
Мосунов
17
Мурашов
17
Мурашов
24
Мосунов
71
Дзахов
46
Патрикеев
46
Патрикеев
71
Дзахов
17
Иванченко
19
Кузнецов
19
Кузнецов
17
Иванченко
11
Парамонов
49
Парамонов
49
Парамонов
11
Парамонов
60
Анфёров
9
Шпитальный
9
Шпитальный
60
Анфёров
88
Киреев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
88
Киреев
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Амкар (мол)
46
Заур Алборов
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
46
Заур Алборов
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Мордовия (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Бугров
(Рыбинск)
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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