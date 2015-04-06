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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эльче
Эспаньол - Эльче: обзор матча 06 апреля 2015
Эспаньол
06.04.2015, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
17'
С. Гарсия
77'
К. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эльче
86'
Замена
А. Хименес
️️️️
В. Родригес
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Лопес
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
К. Эррера
75'
Желтая карточка
Х. Анхель Алонсо
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
С. Севилья
75'
73'
Желтая карточка
П. Москера
73'
Замена
В. Родригес
️️️️
Коро
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
65'
Замена
В. Санчес
️️️️
К. Стуани
64'
63'
Замена
К. Эррера
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Э. Морено
46'
33'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
С. Севилья
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
Абрахам
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Коро
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
19
Колотто
15
Морено
23
Арбилья
21
Лопес
8
Севилья
10
Абрахам
17
Васкес
7
Стуани
9
Гарсия
3-1-3-2-1
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
21
Альбасар
14
Анхель Алонсо
76
Файр
8
Гонсалес
5
Москера
10
Коро
8
Родригес
9
Жонатас
8
Севилья
87
Каньяс
87
Каньяс
8
Севилья
7
Стуани
4
Санчес
4
Санчес
7
Стуани
21
Лопес
10
Кайседо
10
Кайседо
21
Лопес
8
Родригес
20
Хименес
20
Хименес
8
Родригес
8
Гонсалес
17
Эррера
17
Эррера
8
Гонсалес
Остались в запасе
Эспаньол
Эльче
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эспаньол - Эльче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Стейдж Фронт
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