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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Оренбург
Сочи - Оренбург: обзор матча 06 апреля 2015
Сочи
06.04.2015, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
19'
И. Климов
39'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Оренбург
Желтая карточка
В. Сысоев
90'
+2
Желтая карточка
А. Золотаренко
90'
84'
Замена
А. Малых
️️️️
И. Коронов
Замена
О. Яковлев
️️️️
В. Пинчук
84'
Замена
В. Сысоев
️️️️
Д. Вихров
79'
Желтая карточка
В. Пинчук
78'
76'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
В. Парняков
67'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
61'
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Шогенов
Желтая карточка
Я. Казаев
49'
Замена
А. Золотаренко
️️️️
Р. Умаров
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
И. Коронов
Замена
В. Есин
️️️️
Е. Матрахов
35'
32'
Желтая карточка
А. Друзин
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Климов
Желтая карточка
Д. Вихров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Денис Книга
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-2-3-2
1
Книга
6
Вихров
5
Абдулфаттах
12
Пинчук
10
Матрахов
19
Солнцев
31
Рогов
53
Казаев
88
Миронов
11
Умаров
10
Матяш
4-1-4-1
98
Абакумов
26
Васиев
10
Парняков
80
Климов
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
30
Друзин
84
Воробьев
8
Шогенов
22
Кобялко
12
Пинчук
71
Яковлев
71
Яковлев
12
Пинчук
6
Вихров
4
Сысоев
4
Сысоев
6
Вихров
11
Умаров
14
Золотаренко
14
Золотаренко
11
Умаров
10
Матрахов
27
Есин
27
Есин
10
Матрахов
10
Парняков
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Парняков
14
Коронов
12
Малых
12
Малых
14
Коронов
8
Шогенов
9
Яковлев
9
Яковлев
8
Шогенов
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Сочи - Оренбург
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
МСА Петровский
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