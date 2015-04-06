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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 06 апреля 2015
Брентфорд
06.04.2015, понедельник, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, 41 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
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0
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Матчи команд
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Ноттингем Форест
Информация о матче
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