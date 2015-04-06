Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун: обзор матча 06 апреля 2015
Хаддерсфилд Таун
06.04.2015, понедельник, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, 41 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+