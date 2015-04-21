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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - ПСЖ
Барселона - ПСЖ: обзор матча 21 апреля 2015
Барселона
21.04.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
ПСЖ
14'
Неймар
33'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - ПСЖ
79'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
78'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Э. Кавани
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
74'
66'
Замена
Л. Моура
️️️️
Й. Кабай
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Бускетс
55'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
46'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
33'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
А. Иньеста
14'
3'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
29
Йоан Кабай
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-1-2
46
Сиригу
9
ван дер Вил
5
Маркиньос
4
Луис
17
Максвелл
29
Кабай
8
Матюиди
6
Верратти
15
Пасторе
10
Кавани
11
Ибрагимович
5
Бускетс
6
Роберто
6
Роберто
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
8
Матюиди
14
Рабьо
14
Рабьо
8
Матюиди
29
Кабай
7
Моура
7
Моура
29
Кабай
10
Кавани
22
Лавесси
22
Лавесси
10
Кавани
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Барселона - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн (Норвегия)
Франк Андас (Норвегия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая)
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