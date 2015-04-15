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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Барселона
ПСЖ - Барселона: обзор матча 15 апреля 2015
ПСЖ
15.04.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Барселона
80'
Ж. Матье (АГ)
17'
Неймар
66'
Л. Суарес
78'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Барселона
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Ж. Матье
80'
79'
Замена
Адриано
️️️️
М. Монтойя
78'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Маскерано
73'
Замена
Ж. Матье
️️️️
И. Ракитич
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Монтойя
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Рабьо
65'
54'
Желтая карточка
Л. Месси
53'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
52'
Травма
А. Иньеста
Желтая карточка
Й. Кабай
36'
32'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Д. Луис
️️️️
Т. Силва
20'
Травма
Т. Силва
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
29
Йоан Кабай
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-2-1
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
29
Кабай
14
Рабьо
8
Матюиди
15
Пасторе
22
Лавесси
10
Кавани
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
33
Монтойя
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
3
Силва
4
Луис
4
Луис
3
Силва
14
Рабьо
7
Моура
7
Моура
14
Рабьо
33
Монтойя
3
Адриано
3
Адриано
33
Монтойя
11
Ракитич
22
Матье
22
Матье
11
Ракитич
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
Остались в запасе
ПСЖ
Барселона
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек (Англия)
Джейк Коллин (Англия)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая)
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