Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Порту
Бавария - Порту: обзор матча 21 апреля 2015
Бавария
21.04.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
6 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Порту
14'
Т. Алькантара
22'
Д. Боатенг
27'
Р. Левандовски
36'
Т. Мюллер
40'
Р. Левандовски
88'
Х. Алонсо
73'
Д. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Порту
Замена
Данте
️️️️
Т. Алькантара
90'
ГОЛ! 6:1!
Х. Алонсо
88'
87'
Вторая желтая
И. Маркано
Замена
М. Вайзер
️️️️
М. Гетце
85'
73'
ГОЛ! 5:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Эвандро
Замена
С. Роде
️️️️
Рафинья
71'
70'
Желтая карточка
И. Маркано
66'
Замена
Эвандро
️️️️
Я. Браими
64'
Желтая карточка
Р. Перейра
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Р. Куарежма
Желтая карточка
Х. Бадштубер
42'
ГОЛ! 5:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
40'
38'
Желтая карточка
Д. Мартинес
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Алькантара
36'
34'
Желтая карточка
Э. Эррера
32'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Рейес
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
27'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боатенг
Пас отдал
Х. Бадштубер
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
Х. Бернат
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
21
Филипп Лам
(К)
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Порту
1
Фабиано
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Диего Рейес
ПЗ
8
Ясин Браими
ЛВ
5
Каземиро
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ПВ
9
Джексон Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
15
Эвандро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
24
Бернат
28
Бадштубер
17
Боатенг
13
Рафинья
21
Лам
6
Алькантара
3
Алонсо
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
Фабиано
13
Рейес
3
Майкон
5
Маркано
4
Мартинс-Инди
5
Каземиро
16
Эррера
8
Торрес
7
Куарежма
8
Браими
9
Мартинес
6
Алькантара
4
Данте
4
Данте
6
Алькантара
27
Гетце
8
Вайзер
8
Вайзер
27
Гетце
13
Рафинья
17
Роде
17
Роде
13
Рафинья
13
Рейес
21
Перейра
21
Перейра
13
Рейес
7
Куарежма
21
Невеш
21
Невеш
7
Куарежма
8
Браими
15
Эвандро
15
Эвандро
8
Браими
Остались в запасе
Бавария
Порту
25
Пепе Рейна
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Элтон
ВР
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Бавария - Порту
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Порту
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
Вчера, 11:50
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
Вчера, 11:50
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+