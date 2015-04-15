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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Бавария
Порту - Бавария: обзор матча 15 апреля 2015
Порту
15.04.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Бавария
3'
Р. Куарежма (П)
10'
Р. Куарежма
65'
Д. Мартинес
28'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Бавария
Замена
Эвандро
️️️️
Р. Куарежма
84'
Желтая карточка
Данило
83'
Замена
Эрнани
️️️️
Я. Браими
80'
Замена
Р. Невеш
️️️️
О. Торрес
75'
73'
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Х. Алонсо
70'
Желтая карточка
С. Роде
ГОЛ! 3:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
А. Сандро
65'
56'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
38'
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
А. Сандро
37'
Желтая карточка
Каземиро
31'
28'
ГОЛ! 2:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
Д. Боатенг
15'
Желтая карточка
Х. Бернат
ГОЛ! 2:0!
Р. Куарежма
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Куарежма
3'
2'
Желтая карточка
М. Нойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Ясин Браими
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ПП
9
Джексон Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Порту
1
Элтон
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Бавария
1
Иван Лучич
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Фабиано
26
Сандро
3
Майкон
4
Мартинс-Инди
13
Данило
5
Каземиро
8
Торрес
16
Эррера
7
Куарежма
8
Браими
9
Мартинес
4-1-2-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
4
Данте
17
Боатенг
24
Бернат
21
Лам
3
Алонсо
6
Алькантара
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
8
Торрес
21
Невеш
21
Невеш
8
Торрес
7
Куарежма
15
Эвандро
15
Эвандро
7
Куарежма
8
Браими
27
Эрнани
27
Эрнани
8
Браими
3
Алонсо
28
Бадштубер
28
Бадштубер
3
Алонсо
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
Остались в запасе
Порту
Бавария
1
Элтон
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Иван Лучич
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Порту - Бавария
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая)
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