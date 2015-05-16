Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 16 мая 2015
Саутгемптон
16.05.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
6 : 1
Завершен
Астон Вилла
13'
С. Мане
14'
С. Мане
16'
С. Мане
26'
Ш. Лонг
38'
Ш. Лонг
81'
Г. Пелле
45+3'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
Замена
Э. Элиа
️️️️
Г. Пелле
85'
82'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Грилиш
ГОЛ! 6:1!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Мане
81'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Уорд-Проус
80'
Замена
М. Йошида
️️️️
С. Дэвис
72'
Желтая карточка
В. Ваньяма
69'
67'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Л. Бакуна
57'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
45'
+3
ГОЛ! 5:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Бакуна
ГОЛ! 5:0!
Ш. Лонг
38'
ГОЛ! 4:0!
Ш. Лонг
26'
21'
Желтая карточка
Э. Вествуд
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
Ш. Лонг
16'
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Ш. Лонг
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-3-1-2
13
Газзанига
5
Бертранд
6
Фонте
23
Алдервейрелд
17
Клайн
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Мане
7
Лонг
9
Пелле
3-1-4-1-1
24
Гивен
21
Хаттон
5
Окоре
12
Влаар
8
Вествуд
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
18
Делф
10
Бакуна
10
Грилиш
20
Бентеке
10
Дэвис
4
Йошида
4
Йошида
10
Дэвис
9
Пелле
11
Элиа
11
Элиа
9
Пелле
30
Уорд-Проус
31
Джуричич
31
Джуричич
30
Уорд-Проус
10
Бакуна
38
Лоутон
38
Лоутон
10
Бакуна
10
Грилиш
7
Синклейр
7
Синклейр
10
Грилиш
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+