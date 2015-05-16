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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 16 мая 2015
Сампдория
16.05.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
53'
С. Джентилетти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
84'
Замена
С. Маури
️️️️
А. Кандрева
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
А. Паломбо
81'
75'
Замена
С. де Врей
️️️️
С. Джентилетти
69'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
Замена
Л. Риццо
️️️️
А. Аква
60'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
С. Это'О
60'
53'
ГОЛ! 0:1!
С. Джентилетти
Пас отдал
К. Ледесма
Желтая карточка
М. Сильвестре
39'
Желтая карточка
А. Паломбо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЛВ
18
Африйе Аква
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
21
Роберто Сориано
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
(К)
ОП
16
Марко Пароло
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
19
Сенад Лулич
ПВ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-2-2-1
2
Вивиано
13
Реджини
26
Романьоли
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
18
Аква
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
10
Муриэль
21
Сориано
9
Это'О
4-2-1-2-1
1
Бериша
8
Баста
13
Сиани
19
Джентилетти
26
Раду
24
Ледесма
16
Пароло
87
Кандрева
19
Лулич
7
Андерсон
11
Клозе
18
Аква
14
Риццо
14
Риццо
18
Аква
9
Это'О
18
Бергессио
18
Бергессио
9
Это'О
17
Паломбо
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
17
Паломбо
19
Джентилетти
6
де Врей
6
де Врей
19
Джентилетти
87
Кандрева
6
Маури
6
Маури
87
Кандрева
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сампдория - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:40 (прямая)
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