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Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 16 мая 2015
Вольфсбург
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
1'
Д. Калиджиури
49'
Налдо
10'
П. Обамеянг (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
Желтая карточка
К. Де Брюйне
90'
+1
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Калиджиури
90'
Замена
А. Хант
️️️️
И. Перишич
87'
Желтая карточка
М. Арнольд
83'
Замена
Виейринья
️️️️
Р. Родригес
77'
76'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Шмельцер
73'
Желтая карточка
И. Гюндоган
Желтая карточка
И. Перишич
71'
70'
Замена
М. Ройс
️️️️
С. Кагава
69'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
К. Кампль
61'
Желтая карточка
Н. Суботич
ГОЛ! 2:1!
Налдо
49'
10'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Обамеянг
Желтая карточка
Д. Бенальо
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
К. Де Брюйне
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
(К)
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
10
Жанг Ксиже
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-2-3-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
5
Клозе
2
Юнг
27
Арнольд
23
Гилявоги
14
Перишич
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
4-1-3-1-1
22
Лангерак
37
Дурм
3
Суботич
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Кель
22
Мхитарян
20
Гюндоган
44
Кампль
10
Кагава
7
Обамеянг
13
Родригес
20
Виейринья
20
Виейринья
13
Родригес
14
Перишич
14
Хант
14
Хант
14
Перишич
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Калиджиури
29
Шмельцер
26
Пищек
26
Пищек
29
Шмельцер
10
Кагава
18
Ройс
18
Ройс
10
Кагава
44
Кампль
9
Иммобиле
9
Иммобиле
44
Кампль
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
10
Жанг Ксиже
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
10
Жанг Ксиже
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фольксваген
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