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Тоттенхэм - Халл Сити
Тоттенхэм - Халл Сити: обзор матча 16 мая 2015
Тоттенхэм
16.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
54'
Н. Шадли
61'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Халл Сити
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мейлер
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Г. Кейн
90'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Р. Мэйсон
79'
71'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Т. Хаддлстоун
62'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Н. Елавич
ГОЛ! 2:0!
Д. Роуз
Пас отдал
Р. Мэйсон
61'
Желтая карточка
Д. Роуз
59'
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Эриксен
58'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
57'
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Э. Ламела
54'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
17
Фасио
15
Дайер
8
Мэйсон
89
Шадли
6
Бенталеб
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-4-2
22
Харпер
27
Эль-Мохамади
17
Честер
20
Доусон
5
МакШейн
23
Хаддлстоун
23
Куинн
7
Мейлер
11
Брэди
18
Елавич
14
Н'Дойе
8
Мэйсон
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Мэйсон
24
Эриксен
8
Дембеле
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Кейн
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Кейн
23
Хаддлстоун
3
Робертсон
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
18
Елавич
11
Эрнандес
11
Эрнандес
18
Елавич
Остались в запасе
Тоттенхэм
Халл Сити
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Тоттенхэм - Халл Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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