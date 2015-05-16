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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 16 мая 2015
Герта
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
90'
+1
Замена
Н. Вальдес
️️️️
М. Штендера
85'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
77'
Желтая карточка
К. Джакпа
Замена
Ронни
️️️️
В. Штокер
77'
76'
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
П. Пекарик
64'
58'
Замена
Й. Флум
️️️️
А. Игньевски
42'
Желтая карточка
К. Самбрано
40'
Желтая карточка
Б. Очипка
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
28'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-3-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Лангкамп
21
Платтенхардт
22
Пекарик
14
Штокер
5
Скьельбред
78
Харагучи
8
Калу
3-2-2-1
1
Трапп
3
Самбрано
39
Мадлунг
22
Игньевски
22
Чендлер
5
Очипка
29
Айхнер
18
Штендера
9
Сеферович
14
Штокер
12
Ронни
12
Ронни
14
Штокер
22
Игньевски
23
Флум
23
Флум
22
Игньевски
18
Штендера
16
Вальдес
16
Вальдес
18
Штендера
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Герта - Айнтрахт
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Олимпиаштадион
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