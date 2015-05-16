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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Карпаты
Заря - Карпаты: обзор матча 16 мая 2015
Заря
16.05.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
34'
Ж. Любенович
36'
И. Пластун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Карпаты
88'
Желтая карточка
В. Кравец
84'
Замена
В. Кравец
️️️️
М. Сергийчук
65'
Желтая карточка
В. Костевич
61'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
58'
51'
Желтая карточка
А. Гитченко
46'
Замена
А. Чачуа
️️️️
М. Даушвили
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
А. Тотовицкий
46'
40'
Желтая карточка
М. Даушвили
36'
ГОЛ! 1:1!
И. Пластун
Пас отдал
Д. Кожанов
ГОЛ! 1:0!
Ж. Любенович
Пас отдал
Н. Каменюка
34'
19'
Желтая карточка
М. Сергийчук
16'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Карпаты
38
Иван Силецкий
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
45
Юрий Захаркив
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
79
Пилявский
29
Белый
16
Ярмаш
17
Малышев
6
Каменюка
17
Малиновский
22
Любенович
5
Тотовицкий
28
Будковский
3-2-4-1
23
Мисак
32
Пластун
26
Новотрясов
4
Гитченко
11
Мирошниченко
21
Костевич
16
Худобяк
20
Даушвили
32
Голодюк
9
Кожанов
7
Сергийчук
5
Тотовицкий
10
Хомченовский
10
Хомченовский
5
Тотовицкий
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
7
Сергийчук
3
Кравец
3
Кравец
7
Сергийчук
20
Даушвили
8
Чачуа
8
Чачуа
20
Даушвили
9
Кожанов
27
Страшкевич
27
Страшкевич
9
Кожанов
Остались в запасе
Заря
Карпаты
1
Кршеван Сантини
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
45
Юрий Захаркив
ЦФ
38
Иван Силецкий
ВР
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
Остались в запасе
45
Юрий Захаркив
ЦФ
38
Иван Силецкий
ВР
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Заря - Карпаты
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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