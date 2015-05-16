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Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл: обзор матча 16 мая 2015
Куинз Парк Рейнджерс
16.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
54'
М. Филлипс
61'
Л. Фер
24'
Э. Ривьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Желтая карточка
Ю. Сук-Йон
84'
73'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Р. Кабелла
64'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Р. Тэйлор
63'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Э. Ривьер
ГОЛ! 2:1!
Л. Фер
Пас отдал
М. Филлипс
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Ч. Остин
54'
Желтая карточка
Д. Бартон
50'
Замена
Р. Грего-Кокс
️️️️
С. Колкер
46'
Замена
Ю. Сук-Йон
️️️️
Д. Хойлетт
46'
Замена
А. МакКарти
️️️️
Р. Грин
34'
24'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ривьер
Пас отдал
Т. Крул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
41
Брендон Комли
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-1-4-1
31
Грин
29
Колкер
6
Хилл
22
Данн
5
Онуоха
8
Фер
20
Хенри
8
Бартон
30
Хойлетт
25
Филлипс
32
Остин
4-3-1-2
23
Крул
5
Тэйлор
22
Янмат
2
Колоччини
14
Дамметт
4
Коулбэк
17
Сиссоко
18
Гутьеррес
5
Кабелла
22
Перес
97
Ривьер
29
Колкер
39
Грего-Кокс
39
Грего-Кокс
29
Колкер
31
Грин
29
МакКарти
29
МакКарти
31
Грин
30
Хойлетт
3
Юн Сук-Йон
3
Юн Сук-Йон
30
Хойлетт
5
Тэйлор
17
Ааронс
17
Ааронс
5
Тэйлор
97
Ривьер
61
Сиссе
61
Сиссе
97
Ривьер
5
Кабелла
10
Амеоби
10
Амеоби
5
Кабелла
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
41
Брендон Комли
ЦП
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
28
Фредди Вудман
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
41
Брендон Комли
ЦП
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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