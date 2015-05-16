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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Сочи
Химик - Сочи: обзор матча 16 мая 2015
Химик
16.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
66'
Д. Соколов
71'
В. Ильин
53'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Сочи
87'
Желтая карточка
Ю. Солнцев
Замена
А. Валикаев
️️️️
Д. Соколов
79'
ГОЛ! 2:1!
В. Ильин
71'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
69'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
П. Карасев
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соколов
66'
Желтая карточка
Г. Джикия
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
Я. Казаев
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Гащенков
46'
Желтая карточка
Д. Соколов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
25
Дмитрий Соколов
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
26
Николай Нестеренко
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Сочи
1
Денис Книга
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
3-1-5-1
77
Чуваев
4
Бабенков
14
Джикия
8
Федотов
18
Карасев
25
Соколов
26
Нестеренко
77
Гащенков
17
Квасов
38
Зинович
19
Касьян
3-2-2-1-2
1
Книга
6
Вихров
5
Абдулфаттах
19
Чернухин
10
Матрахов
19
Солнцев
53
Казаев
31
Рогов
27
Есин
10
Матяш
11
Умаров
18
Карасев
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
18
Карасев
25
Соколов
5
Валикаев
5
Валикаев
25
Соколов
77
Гащенков
98
Ильин
98
Ильин
77
Гащенков
Остались в запасе
Химик
Сочи
16
Дмитрий Гавриков
ВР
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
71
Олег Яковлев
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
31
Антон Арсеньев
ВР
88
Сергей Миронов
ПП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
71
Олег Яковлев
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
31
Антон Арсеньев
ВР
88
Сергей Миронов
ПП
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Химик - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Химик
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