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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 16 мая 2015
СКА-Хабаровск
16.05.2015, суббота, 06:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 1
Завершен
Енисей
32'
К. Аладашвили
85'
Г. Рухаиа
90+2'
Н. Жуниор
54'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
Замена
О. Кожанов
️️️️
Н. Жуниор
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Н. Жуниор
90'
+2
Замена
П. Мочалин
️️️️
Г. Гогуа
88'
ГОЛ! 2:1!
Г. Рухаиа
85'
Замена
М. Трусевич
️️️️
К. Аладашвили
76'
73'
Замена
А. Мануковский
️️️️
О. Лайзанс
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
В. Плетин
68'
66'
Замена
В. Чадов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
55'
Замена
А. Алиев
️️️️
К. Гарбуз
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эдуардо Лескано
Желтая карточка
А. Агапов
53'
46'
Замена
Е. Иванов
️️️️
В. Галыш
45'
+1
Желтая карточка
В. Галыш
ГОЛ! 1:0!
К. Аладашвили
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
СКА-Хабаровск
27
Павел Мочалин
ЦЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-2-4-1
16
Агапов
10
Никифоров
11
Аладашвили
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
7
Гогуа
13
Замалиев
19
Плетин
4
Рухаиа
11
Натан Жуниор
3-2-2-1-1
79
Плотников
35
Гультяев
22
Магадиев
80
Качан
22
Шабаев
19
Гарбуз
14
Лайзанс
83
Харитонов
88
Галыш
23
Лескано
7
Гогуа
27
Мочалин
27
Мочалин
7
Гогуа
11
Аладашвили
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Аладашвили
19
Плетин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
19
Плетин
11
Натан Жуниор
20
Кожанов
20
Кожанов
11
Натан Жуниор
14
Лайзанс
8
Мануковский
8
Мануковский
14
Лайзанс
19
Гарбуз
10
Алиев
10
Алиев
19
Гарбуз
88
Галыш
8
Иванов
8
Иванов
88
Галыш
23
Лескано
15
Чадов
15
Чадов
23
Лескано
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Юность
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