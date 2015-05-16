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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 16 мая 2015
Локомотив
16.05.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
39'
М. Оздоев (АГ)
56'
Р. Павлюченко
90+4'
А. Самедов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Самедов
90'
+4
Замена
Д. Баринов
️️️️
М. Буссуфа
90'
+1
Замена
Т. Михалик
️️️️
М. Фернандеш
85'
Желтая карточка
Р. Шишкин
81'
76'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Канунников
67'
Замена
М. Ливайя
️️️️
И. Портнягин
Замена
У. Ниасс
️️️️
Р. Павлюченко
65'
65'
Замена
Р. Камболов
️️️️
С. Кисляк
64'
Желтая карточка
С. Навас
58'
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 2:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
М. Буссуфа
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Оздоев
39'
Желтая карточка
М. Буссуфа
36'
15'
Желтая карточка
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
49
Роман Шишкин
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
14
Чорлука
43
Логашов
49
Шишкин
11
Касаев
11
Буссуфа
99
Фернандеш
19
Самедов
10
Павлюченко
4-2-2-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
15
Кисляк
40
Благо
22
Эдуардо
21
Оздоев
97
Портнягин
99
Канунников
99
Фернандеш
17
Михалик
17
Михалик
99
Фернандеш
11
Буссуфа
6
Баринов
6
Баринов
11
Буссуфа
10
Павлюченко
14
Ниасс
14
Ниасс
10
Павлюченко
15
Кисляк
88
Камболов
88
Камболов
15
Кисляк
99
Канунников
97
Ахметов
97
Ахметов
99
Канунников
97
Портнягин
10
Ливайя
10
Ливайя
97
Портнягин
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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