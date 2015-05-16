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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 16 мая 2015
Вердер
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
53'
Раффаэл
85'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
90'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Раффаэл
Замена
М. Буш
️️️️
Л. Озтюнали
88'
85'
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
Пас отдал
А. Хан
83'
Замена
А. Хан
️️️️
П. Херрманн
78'
Замена
Т. Азар
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
Ф. Баргфреде
78'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Ф. Бартельс
71'
53'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
М. Крузе
31'
Желтая карточка
Т. Янчке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-4-2
1
Кастелс
23
Вестергор
4
Предль
3
Штернберг
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
44
Баргфреде
31
Бартельс
21
Озтюнали
9
Ди Санто
9
Зелке
4-2-1-1-2
1
Зоммер
24
Янчке
4
Брауверс
18
Домингес
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
21
Озтюнали
2
Буш
2
Буш
21
Озтюнали
31
Бартельс
20
Хайрович
20
Хайрович
31
Бартельс
44
Баргфреде
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
44
Баргфреде
7
Херрманн
28
Хан
28
Хан
7
Херрманн
11
Раффаэл
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
11
Раффаэл
19
Джонсон
9
Азар
9
Азар
19
Джонсон
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
28
Янис Бласвих
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Везерстадион
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