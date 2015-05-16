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Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 16 мая 2015
Амкар-Пермь
16.05.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
26'
А. Прудников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Коломейцев
90'
+1
77'
Красная карточка
У. Алмейда
Замена
М. Батов
️️️️
Б. Йовичич
75'
73'
Желтая карточка
В. Кулик
69'
Замена
У. Алмейда
️️️️
И. Бальде
Желтая карточка
И. Черенчиков
67'
Замена
Б. Идову
️️️️
З. Сираков
62'
46'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Хубулов
33'
Замена
И. Армаш
️️️️
Шандао
30'
Желтая карточка
А. Хубулов
ГОЛ! 1:0!
А. Прудников
Пас отдал
Я. Гол
26'
Желтая карточка
Б. Йовичич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
14
Захари Сираков
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
55
Владислав Кулик
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-2-3-1
1
Герус
11
Занев
21
Белоруков
79
Черенчиков
91
Бутко
5
Гол
32
Йовичич
18
Коломейцев
8
Огуде
14
Сираков
89
Прудников
4-2-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
11
Манолев
55
Кулик
77
Каборе
88
Хубулов
11
Ткачев
23
Соснин
6
Бальде
14
Сираков
30
Идову
30
Идову
14
Сираков
32
Йовичич
17
Батов
17
Батов
32
Йовичич
18
Коломейцев
71
Дзахов
71
Дзахов
18
Коломейцев
2
Шандао
5
Армаш
5
Армаш
2
Шандао
88
Хубулов
71
Попов
71
Попов
88
Хубулов
6
Бальде
9
Алмейда
9
Алмейда
6
Бальде
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Звезда
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