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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 16 мая 2015
Фрайбург
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
33'
А. Мехмеди
89'
Н. Петерсен
13'
Б. Швайнштайгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
ГОЛ! 2:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Геде
89'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
А. Мехмеди
86'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Муйджа
85'
Замена
М. Франтц
️️️️
Ф. Клаус
73'
72'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Роде
72'
Замена
Ф. Лам
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
К. Геде
65'
64'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Ф. Клаус
33'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Бавария
1
Иван Лучич
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-3-1
1
Бюрки
7
Шмид
23
Митрович
11
Крмас
30
Гюнтер
27
Хефлер
23
Муйджа
31
Геде
30
Клаус
16
Дарида
14
Мехмеди
3-2-3-1-1
1
Нойер
4
Бенатиа
17
Боатенг
13
Рафинья
8
Вайзер
24
Бернат
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
17
Роде
27
Гетце
9
Левандовски
30
Клаус
8
Франтц
8
Франтц
30
Клаус
23
Муйджа
26
Филипп
26
Филипп
23
Муйджа
14
Мехмеди
18
Петерсен
18
Петерсен
14
Мехмеди
31
Швайнштайгер
21
Лам
21
Лам
31
Швайнштайгер
17
Роде
6
Алькантара
6
Алькантара
17
Роде
3
Алонсо
13
Мюллер
13
Мюллер
3
Алонсо
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Иван Лучич
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фрайбург - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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