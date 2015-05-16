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АПЛ 2026/2027
Бернли - Сток Сити
Бернли - Сток Сити: обзор матча 16 мая 2015
Бернли
16.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Сток Сити
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Д. Джонс
88'
83'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Ч. Адам
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
83'
69'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Тэйлор
65'
59'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Уолтерс
49'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Д. Бойд
42'
25'
Желтая карточка
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
4
Дафф
5
Шекелл
15
Ми
2
Триппьер
31
Тэйлор
3
Джонс
37
Эрфилд
21
Бойд
35
Барнс
28
Ингс
4-3-3
1
Батлэнд
5
Муниеса
5
Кэмерон
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
7
Арнаутович
92
Диуф
19
Уолтерс
31
Тэйлор
28
Кайтли
28
Кайтли
31
Тэйлор
3
Джонс
6
Ульвестад
6
Ульвестад
3
Джонс
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
16
Адам
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
16
Адам
19
Уолтерс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Бернли
Сток Сити
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Бернли - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Тюрф Мур
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