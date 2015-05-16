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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Волга
Тосно - Волга: обзор матча 16 мая 2015
Тосно
16.05.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Волга
45'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Волга
90'
+3
Желтая карточка
А. Буйволов
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Пазин
84'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
М. Султонов
82'
80'
Замена
Н. Юрков
️️️️
И. Петров
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Прокофьев
68'
65'
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Астафьев
57'
Желтая карточка
М. Астафьев
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Прокофьев
45'
40'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Чурин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
83
Никита Юрков
ЦП
31
Леандро
ПП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-1-4-1-1
42
Нарубин
3
Зайцев
25
Смирнов
88
Наваловский
11
Пазин
23
Причиненко
3
Тетрашвили
7
Берхамов
4
Астафьев
28
Султонов
11
Прокофьев
4-2-2-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
66
Жестоков
25
Буйволов
3
Джалилов
53
Чурин
10
Петров
44
Кухарчук
77
Костюков
32
Козлов
11
Саркисов
28
Султонов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
28
Султонов
11
Прокофьев
77
Романенко
77
Романенко
11
Прокофьев
11
Пазин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
11
Пазин
4
Астафьев
27
Радченко
27
Радченко
4
Астафьев
53
Чурин
25
Уридия
25
Уридия
53
Чурин
10
Петров
83
Юрков
83
Юрков
10
Петров
11
Саркисов
39
Даниленко
39
Даниленко
11
Саркисов
Остались в запасе
Тосно
Волга
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
27
Михаил Комаров
ВР
31
Леандро
ПП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
31
Леандро
ПП
Статистика матча Тосно - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Кировец
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