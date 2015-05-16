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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Лестер
Сандерленд - Лестер: обзор матча 16 мая 2015
Сандерленд
16.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Лестер
Замена
А. Ревейер
️️️️
Б. Джонс
86'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Грэм
80'
Желтая карточка
С. Ларссон
79'
75'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Л. Ульоа
67'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
К. Уикхэм
66'
63'
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
А. Джонсон
️️️️
Л. Бридкатт
60'
Желтая карточка
Л. Каттермол
43'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-3-3
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
16
О'Ши
4
Коатес
2
Джонс
23
Бридкатт
7
Ларссон
6
Каттермол
12
Грэм
13
Уикхэм
9
Дефо
3-4-1-2
1
Шмейхель
5
Морган
6
Хут
27
Василевски
11
Олбрайтон
91
Камбьяссо
10
Кинг
27
Шлупп
26
Марез
11
Ульоа
9
Варди
2
Джонс
15
Ревейер
15
Ревейер
2
Джонс
23
Бридкатт
11
Джонсон
11
Джонсон
23
Бридкатт
12
Грэм
26
Флетчер
26
Флетчер
12
Грэм
26
Марез
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
26
Марез
11
Ульоа
27
Крамарич
27
Крамарич
11
Ульоа
Остались в запасе
Сандерленд
Лестер
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Сандерленд - Лестер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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