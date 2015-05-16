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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ахмат
Арсенал - Ахмат: обзор матча 16 мая 2015
Арсенал
16.05.2015, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
39'
А. Кутьин
23'
А. Мбенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ахмат
90'
+2
Замена
М. Коморовски
️️️️
А. Мбенг
Желтая карточка
А. Лях
80'
73'
Замена
Адилсон
️️️️
И. Лебеденко
69'
Желтая карточка
Я. Годзюр
Замена
А. Лях
️️️️
Д. Смирнов
66'
Желтая карточка
М. Кашчелан
61'
60'
Замена
Аилтон
️️️️
Х. Кадыров
Желтая карточка
Л. Тесак
51'
Замена
Ф. Костя
️️️️
В. Корытько
46'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Кутьин
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Кутьин
Пас отдал
Е. Осипов
39'
38'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Желтая карточка
В. Корытько
29'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Мбенг
Пас отдал
И. Айссати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Зотов
ЛП
10
Владимир Корытько
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
8
Маурисио
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
10
Халид Кадыров
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
90
Андрей Лях
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
9
Аилтон
ЦФ
4-2-3-1
82
Муха
8
Тесак
19
Осипов
14
Лозенков
14
Хагуш
10
Корытько
18
Кашчелан
21
Зотов
24
Смирнов
10
Кузнецов
48
Кутьин
3-2-3-2
31
Годзюр
13
Семенов
2
Родолфо
30
Кудряшов
8
Маурисио
22
Пирис
10
Кадыров
14
Кузяев
14
Айссати
11
Мбенг
10
Лебеденко
24
Смирнов
90
Лях
90
Лях
24
Смирнов
48
Кутьин
0
Малоян
0
Малоян
48
Кутьин
10
Корытько
11
Костя
11
Костя
10
Корытько
11
Мбенг
24
Коморовски
24
Коморовски
11
Мбенг
10
Лебеденко
21
Адилсон
21
Адилсон
10
Лебеденко
10
Кадыров
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Кадыров
Остались в запасе
Арсенал
Ахмат
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Арсенал - Ахмат
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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