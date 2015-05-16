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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 16 мая 2015
Интер
16.05.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
8'
М. Икарди
41'
К. Маркизио (П)
83'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Замена
А. Ньюкури
️️️️
А. Раноккия
88'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Мората
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Брозович
82'
77'
Замена
П. Погба
️️️️
Р. Перейра
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Д. Шакири
71'
Желтая карточка
Жуан
66'
65'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
М. Ковачич
57'
55'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Ш. Лихтштайнер
53'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
52'
Желтая карточка
А. Мората
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Маркизио
Желтая карточка
Н. Видич
40'
Желтая карточка
А. Раноккия
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Брозович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЛП
49
Ромуло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
15
Видич
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
77
Брозович
17
Медель
8
Ковачич
10
Шакири
8
Паласио
9
Икарди
4-3-1-2
30
Сторари
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
19
Бонуччи
19
Падоин
49
Ромуло
10
Маркизио
27
Стураро
37
Перейра
21
Матри
21
Мората
10
Шакири
5
Нагатомо
5
Нагатомо
10
Шакири
13
Раноккия
27
Ньюкури
27
Ньюкури
13
Раноккия
77
Брозович
10
Подольски
10
Подольски
77
Брозович
2
Лихтштайнер
21
Огбонна
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
37
Перейра
8
Погба
8
Погба
37
Перейра
21
Матри
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Матри
Остались в запасе
Интер
Ювентус
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 18:55 (прямая)
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